Ve velkém stylu dnešní video možná není, ale je to jeho název. Velký styl. Dva měsíce čekání na nový klip S hudbou vesmírnou se vyplatilo. Někoho možná, oproti jejich dřívější tvorbě, nezaujme; i nám se to stalo. Je to ale jen první plán. Další poslech bude jiný. Je to i v textu.

Příjemný poslech i zábavu. Možná i zamyšlení.

Click here for reuse options!

Redakce





Magazín abeceda si klade za úkol umožnit publikovat i neznámým autorům. Chceme být prostorem pro ty, kteří jsou slyšet až na konci.