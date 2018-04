Chemie proti lidem

Není to tak dávno (14.4.t.r.), kdy USA „potrestali“ Syrskou vládu za použití chemických zbraní proti vlastním lidem. Nehledě na skutečnost, že zatím nikdo použití chemie nedokázal, je tu ještě jiná skutečnost. Ať použil nebo ne, bylo to proti vlastním lidem, nebylo to proti jiné zemi.

Jenže před patnácti lety použili titíž Američané chemické zbraně proti lidem jiného státu. A to už dokázáno bylo. Jak našimi chemiky, tak i následky použití, které se projevily zejména genetickými vadami v té době narozených dětí.

Bylo to v Iráku a bylo to na základě falešných zpráv (fake news), že Irácký diktátor vlastní zbraně hromadného ničení. Ostatně následující článek o lecčem vypovídá. Za pomoci strejdy gůgla jsem jej převedl do češtiny. Omluvte případné nedostatky a zaměřte se hlavně na obsah

Falúdští obyvatelé líčí hrůzy americké invaze

Dne 28. dubna se připomíná výročí amerického útoku na demonstranty v centrálním iráckém městě Fallujah (Falúdža) v roce 2003. Nejméně 20 lidí bylo zabito, když americké zbraně spustily střelbu proti demonstrantům, kteří vyšli v rozporu se zákazem vycházení vydaným americkou armádou.

Po patnácti letech obyvatelé města stále vyprávějí o krvavém útoku, který následoval po invazi v arabské zemi v roce 2003.

V následujících měsících město Fallujah také vidělo dvě masivní operace pod vedením USA. Američtí vojáci používali bílý fosfor jako zbraň v útoku na město, které se nachází 65 kilometrů západně od hlavního města Bagdádu. Vzorky převzaté z Falludži a analyzované na ověřených německých laboratořích také ukazují stopy uranu, rtuti a dalších jedovatých látek.

Mnozí věří, že rozšíření chemikálií, vysvětluje významný nárůst rakoviny a růstové vady ve městě po útoku USA.

Výzkum, včetně epidemiologické studie “Rakovina, úmrtnost kojenců a pohlavní poměr v sexuálním pohlaví ve Falludže v Iráku 2005 – 2009” , které vypracovali Busby, Hamdan a Ariabi, zveřejněné v Mezinárodním žurnálu výzkumu životního prostředí a veřejného zdraví, spojil vrozené vady mezi dětmi ve Falludže a bombardováním USA.

Záběr pořízený AFP k výročí masakru v roce 2003 ukázal sedmiletou Fatimu Shehabovou, která se ve městě narodila s rukama a nohama výrazně deformovanýma.

“Zpočátku jsem měla pár potratů, pak jsem ji měla,” řekla Fatimina matka. “Když se narodila, zjistilo se, že má vady v končetinách, v rukou a nohou. Lékaři zjistili, že je to důsledek fosforu, který Američané používali, “vysvětlila.

V roce 2014 podala americká organizace Centrum pro ústavní práva a Veteráni z Iráku proti válce, která mezi své členy zahrnuje veterány, kteří bojovali ve Falúdži, žádost dle Zákona o svobodě informací na americké ministerstvo obrany. Získali informace o využívání ochuzeného uranu v Iráku, aby lépe posoudili možné důsledky pro vlastní zdraví i pro irácké civilisty.

Invaze pod vedením USA vyvolala sektářské násilí a vznik teroristické skupiny Takfiri Daesh v roce 2014.

Fallujah poprvé padl do ruku Takfirisu a byl prolezlý minami vysazenými teroristickou skupinou, vyhnanou koncem loňského roku.

