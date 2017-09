Co vám mainstreamová média neřeknou o syrských křesťanech

Z médií se nějak vytratila Sýrie. Není divu. SAA s pomocí Rusů čistí území od Daeše i “umírněných rebelů” a to se prostě nehodí našim médiím do krámu. A tak se ten, kdo chce něco vědět, musí poohlédnout jinde. Poohlédl jsem se, posoudil a rozhodl se předložit nějakou informaci i ostatním. Pokud se vám bude zdát překlad někdy krkolomný, prosím o omluvu. Pokud se vám bude obsah zdát desinformační, máte na to právo.

Možná bude čas, konečně, začít naslouchat náboženským vůdcům na zemi – aby se pomohlo lidem

od P. Benedikta Kielyho | 12. září 2017 v 7:20

Přesné reportování o tom, co se v Sýrii skutečně děje, těžko může přijít – fenomén “falešných zpráv” mohl být snad vynalezen pro způsob, jakým většina západních médií referuje o konfliktu na Středním východě.Na akci v britském parlamentu v loňském listopadu řekl shromážděným poslancům syrský ortodoxní Patriarcha Damašský, že by neměli věřit většině zpráv o válce v jeho zemi. Dokázal, jak se v minulém týdnu média dokonce nezmínila o smrti několika dětí v západní Aleppu neboť tato zpráva se nehodila k vychvalování “rebelů” jako bojovníků za svobodu – ne dětských vrahů.

Londýnskému expertovi na politiku Středního východu sdělil válečný zpravodaj – někdo, kdo pracoval pro mezinárodní zpravodajskou agenturu a právě se vrátil ze Sýrie – že všechny mluvy o “umírněných” povstalcích jsou nesmysly. V současné době existují pouze “islámští extremisté”, řekl. V žádné ze svých zpráv to však nikdy neřekl, protože nemohl. Opět se to nehodilo do vyprávění.

Při jedné z mých návštěv v Iráku, na pomoc pronásledovaným křesťanům, kteří byli Daešem vyhnáni ze svých domovů, byl můj překladatel mladý Syřan, který skončil – stejně jako mnoho Syřanů – v uprchlických táborech Erbil. Byl asyrský křesťan, z jedné z nejstarších křesťanských skupin na Středním východě, a ve skutečnosti přišel z města Raqqa, ústředí tzv. Kalifátu islámského státu. Rabbi mluvil perfektně anglicky, i když se silným americkým přízvukem; také mluvil arabsky a aramejsky, starověkým jazykem jímž mluvil Kristus.

Zeptal jsem se ho, jak to, že 21letý mladík z Raqqa mluví tak dobře anglicky – “sledoval jsem šest sezón Hry o trůny”, byla jeho odpověď. Řekl mi, že když začalo povstání proti Assadovu režimu v Sýrii, spolu s mnoha přáteli byli v ulicích a protestovali s ostatními. Teď řekl, že podporuje Asada bez výhrad.

Co se změnilo? Zeptal jsem se ho. Odpověď byla jednoduchá: Viděl, jaká byla alternativa – a bylo to mnohem horší.

Tento malý příběh ukazuje, jak snadný a jednoduchý je příběh – malování scénáře “dobra a zla”, kde lze vybírat strany z pohodlí řídících místností médií nebo akademických obědů – je to právě to. Je to snadné a jednoduché. Pravda je mnohem složitější. Realita je, že neexistují žádní dobří kluci a spousta velmi špatných lidí, jak mi řekl jednou irácký kněz, který mluvil o tom, že žije pod Saddámem a pak o turbulencích současného Iráku. “Je špatné a je horší. V čem byste radši žili?”

Reálná politika je obvykle nepohodlná. Je to situace, jaká je, a ne tak, jak bychom ji chtěli mít. V Sýrii, po stovkách tisíc úmrtí, masivního ničení a vysídlení téměř poloviny syrského obyvatelstva, prezident Assad a jeho vojenský aparát podle bývalého amerického velvyslance Roberta Forda v Sýrii “vyhrál.”

Staffan de Mistura, zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii, nedávno prohlásil, že povstalecké síly musí přijmout, že “pokud plánovaly vyhrát válku, fakta dokazují, že tomu tak není.” Obě USA a Velká Británie odvolaly finanční pomoc a podpora “povstaleckých” skupin, zatímco Jordánsko zvažuje znovuotevření hranice se Sýrií. Dokonce i Saúdská Arábie, nejsilnější nepřítel syrského režimu, údajně akceptuje, že Assad nebude odstraněn.

Vzhledem k těmto skutečnostem, ať jsou populární nebo ne, není čas ukončit utrpení obyčejného syrského lidu? Není čas věnovat se výzvě křesťanských vůdců ze Sýrie, kvůli sankcím ze srpna roku 2016, aby byli sankce proti lidem zrušeny? Tři Patriarchové z Damašku – syrští ortodoxní, melkitští katolíci a řečtí pravoslavní – apelovali na mezinárodní společenství, aby se zrušily sankce, které podle nich “prohloubily utrpení syrského lidu.”

Právě v lednu, v rozhovoru ve vatikánském rozhlasu, řekl syrský katolický patriarcha Ignatius Younan, že “tyto sankce ublížily obyvatelům, ne těm, kdo jsou ve vládě,” a vyzval západní vlády, aby “zastavily financování a vyzbrojování povstalců.”

Většina politických odborníků souhlasí, že jedním z cílů sankcí proti vládě je povzbudit lidi k tomu, aby se zvedli a svrhli tuto vládu. V Sýrii to zjevně selhalo. Teď jsou to jen obyčejní Syřané, kteří trpí kvůli těmto sankcím.

To je na rozdíl od Iráku, kde zprávy o tisících křesťanů, kteří se vracejí do zničených měst, osvobozených od ISIS (ale zcela nechráněných), jsou značně přehnané. V Sýrii je realita taková, že tam, kde vláda osvobodila území, se křesťané skutečně vracejí, přestavují a snaží se znovu začít.

Toto je řešení krize uprchlíků – to je to, co většina vlád říká, že chtějí. Tato přestavba však nemůže uspět bez mezinárodní podpory, vytváření pracovních míst a investic. Aby se to stalo, svět musí naslouchat tomu, co říkají syrští křesťanští vůdci: Sankce proti syrskému lidu musí nyní skončit.

P. Benedikt Kiely je katolický kněz a zakladatel Nasarean.org, která pomáhá pronásledovaným křesťanům na Středním východě.

P.S. jak si kdo představuje pomoc při rekonstrukci země

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři