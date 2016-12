Jak vypadají šmoulovy – tedy satelitní osady kolem měst u protinožců už jsme se onehdá tak trochu podívali (k nalezení na blogu autora, pozn. redakce). Dnes se těm načinčaným domečkům koukneme trochu víc pod kabát. Stavby dřevo-domků jsou zde velmi rychlé a ze stavebního hlediska až neuvěřitelně jednoduché a úsporné. Někde v divočině se naparcelují malé pozemky, položí základní sítě a vybudují komunikace a v současné australské stavební hysterii se většina typových domků nové čtvrti prodá ještě před začátkem samotné výstavby, nejpozději pak v průběhu jejich stavby. Jsou místa, kam civilizace vtrhla tak prudce, že na nové prostředí nestačili zareagovat ani klokani a tak není nic neobvyklého, když zmatení vačnatci hopkají novými šmoulovy a marně hledají svá obvyklá útočiště.



Na parcele se stejně jako jinde začne rozvody odpadů, plynu, elektřiny a vody a základovou betonovou deskou. Zvláštností je, že se tady baráček vlastně přistaví k přívodní elektroměrové skříni na dřevěném kůlu. 🙂

K základové desce se přiveze hromada prken, bedna hřebíků, typizovaná jednoduchá šoupací okna a dveře a z toho všeho se stluče jednoduchý domeček na úrovni drobátko přerostlé české zahradní chatky. Z pohledu komfortu je tedy oproti našim chatkám na trochu vyšší úrovni, ovšem z pohledu pevnosti je to zase o stejný kus pod jejich obvyklým standardem. 😉 Nejpevnějším prvkem stavby je tady vlastně stavební lešení. (To su ty festovni oranžové kovove bazmeky.)

Zevnitř působí konstrukce hrubé stavby jako párátková stavebnice. Stačí osadit okna a dveře, natlouct svislé a stropní sádrokartony a je téměř hotovo.

Strop – tedy dřevotřísková plotna uložená na roštu z jednoduchých dřevoštěpkových I-nosníků kotvených lehkými kovovými prvky do obvodového lepeného vazníku (průvlaku) působí poměrně subtilním dojmem.

Aby dům vypadal dostatečně bytelně, celý se následně obloží pohledovými tvárnicemi.

Ani na stěnách, ani ve střešní skladbě se nepoužívá žádná tepelná (ani zvuková) izolace, pouze jednoduchá folie – vzhledem k provedení detailů teda kdoví proti čemu – snad proti vlhkosti. To je v místních podmínkách sice dostatečné, ale z ekologického i ekonomického hlediska je to neuvěřitelná prasárna, protože při zdejších vysokých teplotách se baráky prakticky celoročně přehřívají a klimatizace v nich běží celodenně na plné obrátky.

Austrálie si ráda hraje na ekologický stát, ale energetické plýtvání a devastace životního prostředí je tady přímo gargantuovská. 😆

Tady se pochlapili a namísto obvyklého dřeva použili nad garáží ocelový nosník. Povšimněte si ovšem jaká prkénka jsou užita na I-nosníky. Fakt by mě zajímalo na jakou nosnost tady vlastně dimenzují stropy, respektive co si tak Ozíci můžou natahat na podlahy v patře. Knihovna s klavírem a mramorový stůl to nejspíš nebude. Za pozornost stojí i kotvení a síla pilíře (vpravo), nesoucího střešní konstrukci. (Tož o ten by se rači neměl žaden chachar po sedmi pivech opirať, bo to by byl Padan Fofryč.)

Docela zajímavé by mohly být údaje z místní černé kroniky . jak často se při vrtání do stěn svých kamuflovaných chatek provrtají Ozíci do rozvodů vody a plynu? ( Plyn je ta žluta tenka hadica na tym modrym papiře.) 😛

Takovou instalaci plynoměru a elektrorozvaděče si u nás fakt představit nedovedu! (Tu by revizaka jeblo!)

Faktem je, že nové domky vypadají skvěle a dodávají se většinou i s hotovou zahradou. Stačí se nastěhovat a platit. Průměrná cena takového katalogového papíráku s pozemkem na periferii je od cca 350 do 500 tisíc australských doláčů, což je kolem 8-9 milionů korun. S ohledem na životnost a použité materiály je to cena astronomická a nesmyslná a je otázkou času, kdy i tady praskne obří hypoteční bublina. Jedna část australských ekonomů tvrdí, že imigrace a poptávka po bydlení je zde tak masivní, že ceny nemovitostí nadále porostou. Realitní agenti také u každé nemovitosti zdůrazňují perspektivu investice a pochybnými grafy růstu cen naznačují, že by takový domek měl za pár let stát i dvojnásobek. Hmmm, já se spíš kloním k názoru té části ekonomických odborníků, kteří naopak předpovídají i zde prudký propad cen realit, protože dnešní ceny pozemků i staveb nereflektují skutečnou hodnotu takového bydlení, ani reálnou kupní sílu většiny obyvatel či imigrantů. Tož uvidíme… 😀

Typické půdorysy a zařízení bungalovů: