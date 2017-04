Zaujaly mne dvě zprávy od našich západních sousedů. Německo se rozhodlo, že už nebude uznávat sňatky osob mladších 16ti let.

A Německo bude cenzurovat obsah sdílený na sociálních sítích.

Obě tyto zprávy mne dost překvapily. Jednak jsem se domníval, že stejně jako u nás jsou sňatky osob mladších 18ti let zakázané s tím, že pouze v odůvodněných případech může soud povolit sňatek osobě ve věku mezi 16ti a 18ti roky. Nebylo a dosud tomu tak není. Inu ta západní demokracie má svá úskalí.

Horší zprávou je snaha nutit správce sociálních sítí, aby mazali nevhodné příspěvky, jinak budou platit pokutu. A kdo rozhodne o tom, co je nevhodný příspěvek? Je to zpráva o tom, že se islamisté dopustili nějakého trestného činu? Nebo se to bude týkat i toho, že se islamisté mezi sebou kontaktují a plánují nějakou akci? Budou moci Němci sdílet fotografie z dovolené, kde se ženy promenují pouze v bikinkách? Nebude to závadné proto, že to dráždí jejich zahalené sousedky?

Cenzura je vždycky něco kousek před diktaturou. A protože z území Německa vzešlo mnoho válečných konfliktů, začínám se bát. Bát toho, že se podobnou cestou dostane k moci nějaký šílenec, kterého začnou jeho soukmenovci zdravit zdviženou pravicí. A bude zcela jedno, že existuje nějaká EU, která by měla zajistit mír v Evropě.

Začínám se bát…