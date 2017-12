Nezvyklý záblesk svobody

V EU to není se svobodou příliš valné. Spíš je to nevalné. O to víc potěší, když se alespoň nějaký náznak svobody a svobodného myšlení objeví u strany, která vyhrála volby. Nebojte, nemyslím tím ani náhodou Babišovu (Burešovu) sektu loutek, které slepě papouškují naučené fráze. Mám na myslí Rakousko a tamní Svobodné.

K plánovanému zákazu kouření v rakouských barech, kavárnách a restauracích nedojde. Oznámil to šéf Svobodné strany Rakouska Heinz-Christian Strache, jehož partaj s vítěznou Lidovou stranou Rakouska patrně brzy sestaví vládu. Lidovci podle Stracheho se zrušením zákazu kouření v pohostinstvích, který byl nařízen zákonem od května příštího roku, souhlasí.

zdroj

Je vidět, že když se použije pro myšlení hlava, tak to i může fungovat. Pochopitelně to vadí těm, kteří by rádi řídili životy ostatních lidí, protože si myslí, že jen oni mají patent na rozum. Dle výše uvedeného zdroje již rozhodnutí kritizovala odcházející (naštěstí) rakouská ministryně zdravotnictví.

Na první pohled jde možná o trivialitu, nicméně vždy jsem tvrdil a tvrdit budu, že o tom, zda bude restaurace kuřácká a nebo nekuřácká má rozhodovat jen a pouze její majitel.

Jsem kuřák, ale nikdy by mě ani nenapadlo si zapálit v nekuřácké domácnosti, u stolu s nekuřákem bez jeho souhlasu a nebo třeba v autě ve kterém sedí nekuřák a nebo dítě. Stejně tak jsem nikdy nekouřil na ulici. Nějak mi to je proti mysli. Přesto mě stát nyní nutí, pokud navštívím restauraci, kouřit na ulici jiným lidem, třeba i nekuřákům, pod nos a nebo pod jejich okna.

S absolutním zákazem nesouhlasím. Ať si rozhodne majitel sám. Pokud by to tak bylo, do nekuřácké hospody nepůjdu. A nekuřák by měl svobodu volby nejít pro změnu do podniku kde se kouřit může.

Restaurace, respektive její návštěva, není žádné lidské právo. Je to obyčejný obchod. A stejně tak jako já nemám právo na hospodu kuřáckou, tak nekuřák nemá nikde zakotveno právo na hospodu nekuřáckou.

Pardon, v deformované společnosti plné různé korektnosti toto právo má. A ta společnost na to jednou může, jak se říká, dojet. Rakousku to, zdá se, bude nyní hrozit o trochu později.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"