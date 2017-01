Bez ohledu na to, jaká byla skutečná historie retardovaného Pavla Morozova, ze kterého si komunisté v SSSR udělali modlu, bych plně souhlasil s jeho koncem zcela v duchu komunistické propagandy. Je ale nutno dodat, že v SSSR byli břídilové. Třeba takové Finsko současné doby jim docela dobře nakopává zadek.

Na kanálu YouTube finské policie se objevilo video. Takové hravé. Pro děti. Ještě než se na něj podíváte, tak upozorním na jednu zvláštnost. Finská policie má dva kanály na YouTube. S názvem SuomenPoliisi, kde najdete klasické policejní kecy a druhý, který se jmenuje Poliisitube. Ten se hledá o dost hůř. Bez znalosti finštiny se o něm ani moc nedozvíte. Pokud vás tedy, jako mě, někdo neupozorní. Nejspíš dobře vědí, že je to něco, co není moc k chlubení.

Tak a tady je slíbené video.

Na první pohled video s plyšovým lvem navlečeným do policejního mundúru a skupina policejních hudebníků, kteří vypadají více méně, spíš více, retardovaně. V zájmu genderové nekorektnosti mi například některé hudebnice – policistky připadaly, jako by se jim zaseklo vypínání vibrátoru, ale je také možné, že se jednalo o umělecký projev.

Všechno veselé ale končí, pokud se zaměříte na rozhovor holčičky s maminkou zhruba od času 0:18. Překlad je kostrbatý, omlouvám se, musel jsem jít přes angličtinu.

Alma (jméno hilčičky – finského Morozova) se ptá matky co to píše.

Matka jí říká, že komentuje něco politického na Facebooku.

Alma se ptá, proč to neřekne dotčené osobě přímo.

Matka říká, že jsou věci, které není možné říci tváří v tvář.

Alma podniká kroky Rozumějte, v čase cca 0:42 práská vlastní matku!

V písničce s mými oblíbenými robertkově postiženými policistkami se pak dozvíte, že je odporné něco komentovat, že za to hodně zaplatíte a děti jsou v refrénu přímo vyzývány, aby dávaly na takové věci pozor.

Jsem toho názoru, že víc k této věci není nutno dodat. Snad jen to, že je více než kdy potřebné dětem vysvětlovat, že podobné aktivity, jako propaguje ono video z 12. ledna tohoto roku, jsou aktivity špatné, zákeřné a maximálně nechutné. Ne vždy totiž budou po ruce vesničané, kteří situaci napraví, jako v komunistické bajce. A i v ní Pavku Morozova sejmuli až když bylo pozdě.