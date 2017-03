Není mnoho zpráv, které potěší. Připomenu dvě z poslední doby. Jako správné dobré zprávy se o nich příliš nehovořilo ani nepsalo.

První jsem zaznamenal na stránkách internetové mutace Hospodářských novin. Pojednávala o tom, že v Maďarsku bylo sebráno dostatek podpisů, které jsou nutné k referendu o tom, zda se má Maďarsko ucházet o pořádání Letních olympijských her v roce 2024. Snaha hnutí Momentum je, aby tyto hry v Maďarsku nebyly.

Druhá příjemná zpráva je ta, že obyvatelé švýcarského kantonu Graubünden již podruhé vetovali snahu o pořádání ZOH u nich doma. (viz)

Než začnete nadávat, že nepřeji sportu, zpomalte. Rozhodně nejsem proti sportu. Ať si každý sportuje tak jak ho to baví a jak to nejlépe umí. Jsou sporty kterých jsem fanoušek a i takové, kterým vůbec nerozumím. Tak to má asi každý. Moje babička měla ráda krasobruslení. Formule 1 jí nic neříkala. Moje polovička se od televize neodtrhne, pokud právě běží biatlon. Mám známého, který na bůhví jakém satelitu naladil přenosy šachových partií a nahrává si je, aby je mohl sledovat opakovaně. Každý je jiný a každý preferuje to své. To je normální. Říká se, že proti gustu žádný dišputát.

A to je právě ten problém. Olympijské hry jsou jen pro někoho. Pro toho, koho zajímají konkrétní sporty. Jenže jejich organizace je placena z peněz které stát lidem sebral a došel k názoru, že jich část vloží do pořádání OH.

Tomu, že o pořádání Olympijských her usilují zejména politici nebylo vždy. Je ale příznačné, že první OH za kterými stál stát, byly ty v roce 1936, pořádané hitlerovským Německem. Tam bych to i pochopil. To, že se po válce OH nevrátily k původní idee, kdy je pořádal čistě MOV již chápu méně.

Před téměř dvěma lety jsem na těchto stránkách zveřejnil humorný článek který pojednával o tom, že když stát, potažmo město Brno, podporuje údajně prodělečnou Velkou cenu tamtéž, že by bylo dobré podpořit i můj zájmový sport a uspořádat mistrovství světa ve striptýzu. Olympijské hry jsou nemlich to samé. Není na ně žádné právo stejně jako na jinou zábavu. Ať si je tedy zaplatí ti, kteří jsou ochotni. Není důvod k tomu, aby je platili i ti, kteří o ně zájem nemají.

Báchorky o tom, jak se na jejich pořádání vydělá a jak se perfektně využijí sportoviště za jejich účelem vybudovaná jsou opravdu z říše pohádek. Možná by bylo dobré, namísto nějakého závěru poskytnout odkaz na nedávnou (10.2.2017) reportáž britského The Guardian i tom, jak perfektně vypadají a prosperují sportoviště v Riu, šest měsíců po skončení poslední olympiády. Najdete jí na tomto odkazu.

Jo, a sportu zdar!